Reggina-Cittadella: arbitra Massimi, con lui amaranto sempre sconfitti

Sono stati resi noti gli arbitri della 13esima giornata della serie bkt. A dirigere il match tra Reggina e Cittadella, in programma sabato al Granillo, l’arbitro Massimi di Termoli. Con lui i precedenti per la Reggina non sono per nulla incoraggianti: 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte; con i veneti invece 1 successo, due pareggi e 0 sconfitte. queste le designazioni della giornata:

Brescia – Reggiana: Camplone

Chievo – Empoli: Marinelli

Cremonese – Cosenza: Maggioni

Frosinone – Salernitana: Abbattista

Lecce – Pisa: Sacchi

Vicenza – Ascoli: Marchetti

Pescara – Monza: Dionisi

Reggina – Cittadella: Massimi (Paganessi – Sechi, quarto uomo: Amabile)

Venezia – Spal: Serra

Entella – Pordenone: Illuzzi