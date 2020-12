Qui Cittadella, due giocatori e il DG positivi al Covid

Due giocatori del Cittadella, prossima avversaria della Reggina, sono risultati positivi al Covid insieme al Direttore generale della società veneta, Stefano Marchetti. I due calciatori sono Luca Maniero e Luca Ghiringhelli. A confermarlo è stato lo stesso dirigente del Cittadella al giornale “Il Mattino” di Padova, in una intervista di questa mattina: “L’unico che ha avvertito sintomi è Maniero, che ha accusato un po’ di febbre e mal di testa, ma che sta già meglio. Almeno per il momento io sono asintomatico, e lo stesso vale per Ghiringhelli”.

Al momento il Cittadella è settimo in classifica, con venti punti all’attivo e una partita in meno ed è reduce da due importanti vittorie contro Spal e Vicenza, sabato per la Reggina partita molto ardua contro gli uomini di Venturato.