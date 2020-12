Serie B, i FLOP della 12^ giornata

La Virtus Entella cola a picco. Van de Looi inguaia il Brescia, Rossi non è ancora riuscito a rialzare l’Ascoli.

FLOP SQUADRA

Virtus Entella

Un disastro dopo l’altro per i liguri, rimasti ancora l’unica squadra di tutta la serie B a non aver vinto neanche una partita. Certo, i punti salvezza non andavano cercati in casa del Monza, ma l’arrendevolezza mostrata, o se preferite l’impressionante divario tecnico, lasciano più che perplessi. Dieci gol subiti in due gare, quarta sconfitta consecutiva: il campionato è lungo, ma i numeri sono evidenti.

FLOP CALCIATORE

Tom Van de Looi (Spal)

Tra i migliori nel successo contro la Salernitana, sul campo del Pordenone l’olandese rovina la serata del Brescia, che aveva appena pareggiato e stava giocando meglio dell’avversario. Inutile calcione a Diaw e secondo cartellino giallo, col quale costringe i suoi a giocare in dieci per quasi tutto il secondo tempo.

FLOP ALLENATORE

Delio Rossi (Ascoli)

Un allenatore della sua esperienza e del suo curriculum, sembrava quasi un lusso, per una squadra che si trova nei bassifondi dalla prima giornata. Il pari in rimonta di Cremona sembrava un tassello su cui ripartire, ma è stato spazzato via dal clamoroso 0-3 casalingo ad opera del Cosenza. Un punto in tre partite e seconda sconfitta interna consecutiva, così non va…

f.i.