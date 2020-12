Serie B, Giudice Sportivo: niente Cittadella per Bellomo

Il fantasista amaranto non ci sarà sabato contro il Cittadella; Di Chiara va in diffida

Non ci sarà Nicola Bellomo nel prossimo match di campionato della Reggina, impegnata sabato 19 dicembre in casa contro il Cittadella. Il fantasista ha rimediato contro il Venezia la sua quinta ammonizione, incappando nell’ovvio stop di un turno inflitto dal Giudice Sportivo.

In diffida finisce invece Di Chiara, al quarto giallo stagionale; seconda ammonizione per Lafferty, Liotti e Rolando. Alla Reggina è stata inoltre inflitta un’ammenda di € 3.000 per responsabilità oggettiva: come riporta il comunicato della Lega B “per avere, una persona riconducibile alla Società, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.”

Il Giudice Sportivo ha fermato per tre giornate Lico dell’Ascoli; oltre Bellomo, stop di un turno anche per Brosco (Ascoli), Van De Looi (Brescia), Mazzitelli (Pisa) e Strefezza (Spal). Squalificato per un turno anche il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori.