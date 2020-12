Reggina, Gallo: “Adesso la responsabilità è dei calciatori”

Il presidente della Reggina, Luca Gallo, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Marco Baroni, è intervenuto durante la conferenza stampa spiegando cosa ha chiesto ai calciatori dopo l’esonero di Toscano. “Ho chiesto ai calciatori responsabilità – ha detto Gallo in conferenza -. Una volta che hai sostituito l’allenatore la palla passai ai giocatori, sono loro che devono invertire la rotta, prendersi la responsabilità e cambiare questa situazione. A me dispiace per l’esonero di Mimmo Toscano, lo ringrazio ancora una volta per le gioie che mi ha consegnato, adesso i giocatori si devono assumere la responsabilità di cambiare il corso della stagione. Abbiamo preso Baroni perché ci crediamo, abbiamo valutato con attenzione il percorso professionale del tecnico, nulla è stato fatto a caso”