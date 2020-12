Reggina, cambiano gli orari dei match contro Cremonese e Ascoli

La Lega Serie B ha comunicato delle modifiche negli orari dei match relativi alla 16 ^ e 17^ giornata, rispettivamente l’ultimo del 2020 e il primo del 2021. Rispetto a quanto era stato inizialmente stabilito lo scorso 23 novembre, cambiano dunque gli orari dei match Reggina-Cremonese e Ascoli-Reggina.

La sfida contro i grigiorossi, in programma al “Granillo” mercoledì 30 dicembre, inizialmente fissata per le ore 16, avrà inizio alle 15. La trasferta nelle Marche, lunedì 4 gennaio 2021, vedrà gli amaranto in campo alle 17, anziché alle 18:30 come precedentemente comunicato.