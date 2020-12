Reggina, Baroni e il cambio di modulo: “Può essere una soluzione”

Potrebbe esserci un cambio di modulo per la Reggina targata Marco Baroni. Il nuovo tecnico, durante la presentazione odierna, ha anticipato che la possibilità di modificare il sistema di gioco, in relazione alle difficoltà attuali della squadra è una possibilità da prendere in considerazione. E’ chiaro che per la scelta finale, già in vista della prossima sfida contro il Cittadella di sabato al Granillo, saranno fondamentali due aspetti: la condizioni di molti indisponibili e i prossimi allenamenti. Pochi giorni ma importanti per il tecnico che prenderà contatto diretto con la rosa e lo staff tecnico, valutando ogni singolo elemento e portandosi dietro le proprie convinzioni.

Di certo Baroni non è un allenatore affezionato ai moduli statici. Non uno innamorato del proprio credo tattico. E’ passato dal 4-3-3 di Lanciano e Benevento (giocando anche con i 3 dietro l’unica punta, 4-2-3-1), ma ha un trascorso anche con il 3-5-2, sistema collaudato per questa Reggina utilizzato fin qui in stagione. Probabile che proprio il passaggio alla linea difensiva a quattro possa essere la principale novità nello scacchiere amaranto che già sabato prossimo, tenendo altamente in considerazione le numerose assenze e la condizione precaria di alcuni calciatori in organico, costretti adesso ad uno sforzo supplementare per via del calendario fitto e delle parole del presidente Gallo che li ha chiamati alla “responsabilità”.