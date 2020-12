L’assist di Maradona e la Lazio ko: quando Baroni sigillò lo scudetto del Napoli…

Ventinove aprile 1990. E’ una data che difficilmente verrà dimenticata dai tifosi del Napoli, così come da Marco Baroni, ex calciatore dei partenopei ed oggi scelto come nuovo allenatore della Reggina per il dopo Toscano. Nel corso della sua carriera da calciatore, l’ex difensore fiorentino ha vestito ben dodici maglie, ma è stato a Napoli che ebbe il privilegio di laurearsi campione d’Italia, vincendo il campionato di Serie A 1989/90.

Tra i protagonisti di quell’annata, Baroni fu proprio colui che siglò il gol che valse lo scudetto all’ultima giornata di campionato. Tra il Napoli ed il titolo (il secondo della storia del club campano) vi fu la Lazio, contro la quale a Maradona e compagni sarebbe bastato anche solo un punto per alzare al cielo il trofeo. Ne conquisto tre, al termine di quel match, la squadra azzurra allora allenata da Alberto Bigon.

A sbloccare la sfida dopo soli 7′ fu proprio Marco Baroni, il quale insaccò il pallone in rete con un poderoso colpo di testa su cross, da calcio di punizione, di Diego Armando Maradona. Da lì il boato del San Paolo e la difesa di un risultato, messo in cassaforte del neo tecnico amaranto, che permise alla città di Napoli di festeggiare il suo secondo scudetto…

