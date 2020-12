Il punto sulla serie B: Vicenza e Reggina in picchiata, l’Empoli ritrova la vetta

In archivio la dodicesima di serie B. Il Venezia si regala una vittoria per festeggiare il 113esimo compleanno della sua storia, sbancando Reggio Calabria. Sconfitta che costa la panchina all’allenatore della Reggina, Domenico Toscano, esonerato al termine del match. Continua la striscia positiva del Frosinone, che dopo aver strappato un punto al Lecce la scorsa giornata, batte anche la Reggiana in casa degli emiliani. Vittoria importante per il Cosenza in casa dell’Ascoli, con i lupi che raccolgono ancora punti importanti in ottica salvezza; male i bianconeri, che non vincono da ormai due mesi. Mantiene un posto in zona play-off il Cittadella, che batte 3-0 il Vicenza. Si riprende la vetta della classifica l’Empoli, vincente per 1-0 contro la Cremonese; approfittando del pareggio tra Salernitana e Lecce: per i salentini si tratta del terzo pareggio di fila. La copertina della giornata va sicuramente al Monza, che vince per ben 5-0 contro il Virtus Entella; i diavoli neri non riescono a slegarsi dall’ultimo posto in classifica. Pareggio a reti bianche tra Pisa e Pescara, risultato che non aiuta nessuna delle due compagini. Non vanno oltre il pari anche Pordenone e Brescia, continua la maledizione dei neroverdi, che non registrano vittorie tra le mura amiche dallo scorso campionato. Chiude la giornata il match tra SPAL e Chievo Verona, finito 0-0, con i ferraresi che rimpiangono un rigore fallito dall’ex della partita Alberto Paloschi.

Santo Nicolò