Classifica marcatori serie B: In gol Mazzocchi, Gargiulo e Diaw

Completato il turno infrasettimanale della serie B, nella classifica marcatori non grosse novità nelle zone alte con Forte e Coda che rimangono a secco nell’ultima giornata ma sono sempre in vetta alla graduatoria dei bomber con 8 reti a testa. Salgono perchè in gol, Mazzocchi, Gargiulo e Diaw. Protagonista della giornata il brianzolo Boateng, autore di una doppietta.

Ecco la classifica dei marcatori di serie B (fino a ai calciatori con 3 reti):

8 reti: Forte (Venezia), Coda (Lecce)

7 reti: Mancuso (Empoli).

6 reti: Mazzocchi (Reggiana), Gargiulo (Cittadella),

5 reti: Bajic (Ascoli), Tutino (Salernitana), Novakovich (Frosinone), Mancosu (Lecce), Diaw (Pordenone), Meggiorini (Vicenza).

4 reti: Garritano (Chievo Verona), Strizzolo (Cremonese), Marconi (Pisa), Mancosu, Stepinski (Lecce) La Mantia (Empoli), Dany Mota, Boateng (Monza),Vido (Pisa), Aramu (Venezia).

3 reti: Moreo (Empoli), Margiotta (Chievo), Carretta (Cosenza), Moreo (Lecce), Ceter, Maistro (Pescara), Musiolik (Pordenone), Liotti (Reggina), Djuric, Kupisz (Salernitana), Di Francesco, Paloschi, Castro (SPAL), Dalmonte (Vicenza), Mancosu (Entella).