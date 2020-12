LIVE! Baroni in conferenza stampa: “Sono motivatissimo, convinto di gettarmi in questa avventura”

Il neo tecnico della Reggina, Marco Baroni, subentrato a Domenico Toscano esonerato dalla società amaranto dopo la sconfitta interna contro il Venezia di lunedì sera. Tutto pronto per la conferenza stampa che inizierà a breve.

Il primo a prendere la parola è il presidente Luca Gallo: “Nuovo tecnico di cui tutti conoscono il curriculum e passato, spero e credo che possa fare un buon lavoro qui alla Reggina, invertire la rotta e far sì che la squadra ricominci ad avere un buon rendimento”.

Ecco il tecnico Marco Baroni: “Sono motivatissimo. La classifica non sorride ma sono convinto che si possa invertire la rotta, con umiltà e volando bassi. con la convinzione di poter fare bene, sia negli allenamenti quotidiani sia nelle gare. poco tempo per via delle gare molto ravvicinate, ma dobbiamo mettere in campo determinazione e grinta. Mi ha convinto la voglia che il presidente ha messo perché in questo anno che è quei ha raggiunto risultati importanti, dobbiamo fare a meno del pubblico ma il calore di questa piazza non lascia indifferenti nella scelta. Ci sono questi presupposti ed io ho accettato ben volentieri di buttarmi da subito in questa avventura.

Staff tecnico e modulo

“Vengono con me l’allenatore in secondo ed il preparatore atletico. Non vedo l’ora di incontrare i giocatori per avere un contatto diretto con loro. Le caratteristiche dei giocatori li conosco benissimo, può essere una soluzione il cambio di modulo tattico”.