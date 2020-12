TOP di Reggina-Venezia: grinta e gol per Kyle Lafferty

Notte fonda, squadra confusa e timorosa. Poche cose da salvare nella serata amaranto, anzi una sola, il ritorno al gol di Kyle Lafferty. Esce con i crampi e stremato, ma non molla mai di un centimetro e la grinta che ci mette dovrebbe essere da stimolo per i suoi compagni.

Realizza la rete dell’illusorio vantaggio, forse in sospetto fuorigioco, su uno splendido lancio del capitano De Rose. Lafferty dedica alla sorella scomparsa da pochissimo con sguardo rivolto al cielo.

Poi la squadra arretra inspiegabilmente il baricentro ed anche il guerriero nord irlandese è costretto ad indietreggiare a discapito della fase offensiva.

Esce al minuto 75, con la squadra ancora in vantaggio e dopo aver lottato fino all’ultima goccia di sudore. Un nuovo inizio anche per lui.

Giuseppe Canale