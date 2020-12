Serie B oggi in campo per la dodicesima giornata: il programma

Ieri l’anticipo del Granillo terminato con la vittoria del Venezia in rimonta sulla Reggina (1-2, reti di Lafferty, Aramu e Bocalon), oggi la serie B torna in campo per il resto delle gare valevoli per la dodicesima giornata. Questo il programma completo:

Reggiana-Frosinone ore 18.30

Ascoli-Cosenza ore 21.00

Cittadella-Venezia ore 21.00

Empoli-Cremonese ore 21.00

Monza-Virtus Entella ore 21.00

Pisa-Pescara ore 21.00

Pordenone-Brescia ore 21.00

Salernitana-Lecce ore 21.00

Spal-Chievo ore 21.00