FLASH – Reggina, adesso in pole c’è Marco Baroni

L’ex tecnico di Benevento e Frosinone, Marco Baroni sarebbe in pole per la panchina della Reggina.Ma nulla sembra certo o definito, le sorprese e le novità potrebbero essere dietro l’angolo. Parrebbe che l’allenatore fiorentino, classe 1963, reduce dall’esperienza negativa a Cremona conclusasi con un esonero, abbia superato nelle ultime ore la concorrenza di Andreazzoli e Stellone. Con il primo, che era il vero obiettivo della società, non è stato raggiunto accordo economico. Entro oggi dovrebbero arrivare ufficialità, qualsiasi sia la scelta della società.

seguono aggiornamenti