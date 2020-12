Reggina, Liotti “centrale”: esperimento riuscito a metà

Continua il periodo no della Reggina, sesta sconfitta nelle ultime sette partite giocate. Sorprendono alcune scelte di Toscano alla sua ultima in panchina, una su tutte, quella di mettere Daniele Liotti tra i tre centrali. Lui, esterno naturale, capocannoniere della formazione amaranto con tre reti, per la gara contro il Venezia si ritrova difensore centrale. Esperimento parzialmente riuscito; l’attuale bomber amaranto ha giocato un match di sacrificio contro un cliente complicato come Forte, tra i bomber più prolifici del campionato. In occasione del primo gol dei veneti, viene completamente eclissato fisicamente dall’attaccante ex Juve Stabia. In occasione del raddoppio è esente da colpe. Oltre il risultato, Liotti si è dimostrato una buona alternativa, anche se chiaramente preferisce giocare come esterno sulla fascia sinistra.

Santo Nicolò