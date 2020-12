Reggina, il gol di Lafferty unico (mezzo) sorriso

Nella triste prestazione contro il Venezia, culminata con l’esonero di Toscano, la Reggina può trovare una magra consolazione per il primo gol in amaranto di Kyle Lafferty. Il gigante nordirlandese è stato schierato dal primo minuto contro i veneti, ed ha giocato la classica partita di sacrificio: sbracciandosi con gli avversari e tentando di tener alta la squadra. Sblocca il match con una progressione di trenta metri, mandato in porta da un bel lancio di De Rose sul filo del fuorigioco (e forse anche oltre) e trova la sua prima marcatura stagionale. Trova anche la seconda marcatura, giustamente annullata per posizione irregolare. Da quel momento in poi si sacrifica per la squadra, corre, lotta, battaglia su ogni pallone consapevole dell’importanza del vantaggio, senza aver però mai una palla buona da capitalizzare. Prestazione nel complesso più che sufficiente, che dev’essere per l’attaccante segno di rinascita.

Santo Nicolò