Reggina, chi è Marco Baroni: dagli esoneri alla promozione in A con il Benevento

La Reggina ha scelto: sarà Marco Baroni il nuovo allenatore della prima squadra amaranto, in seguito all’esonero di mister Toscano annunciato nella tarda serata di ieri in conferenza stampa dal presidente Luca Gallo. Ma, per chi non lo conoscesse, chi è Marco Baroni?

GLI INIZI IN TOSCANA ED I PRIMI ESONERI

Marco Baroni è un tecnico fiorentino, classe 1963, la cui carriera da allenatore inizia subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ed ora conta ben 16 panchine diverse. Correva l’estate del 2000, quando divenne il nuovo allenatore della Rondinella (in C2), club giocò le due stagioni precedenti chiudendo la propria carriera di calciatore. Chiude all’8° posto e la stagione seguente approda al Montevarchi, nella medesima categoria, centrando un 7° posto. Nel campionato di Serie B 2002/03, Alberto Malesani lo volle nel suo staff all’Hellas Verona come allenatore in seconda (14° posto), mentre nella stagione 2003/04 è chiamato a guidare la Carrarese, in Serie C, ma viene esonerato nell’aprile del 2004, lasciando la squadra all’ultimo posto. Viene richiamato circa un anno dopo per sedere sulla panchina del Sudtirol (in C2), dove chiude la stagione con un quinto posto prima che le strade con la società si separassero. Nella stagione 2006/07 subentra a campionato in corso (nel mese di dicembre) sulla panchina dell’Ancona, dalla quale viene sollevato dopo qualche mese (marzo 2007) dopo aver collezionato 7 sconfitte, 2 pareggi ed una vittoria.

GLI ANNI A SIENA

Nell’estate 2007 viene chiamato a guidare la panchina della Primavera del Siena. Chiude la sua prima annata al sesto posto, a due punti in meno della Reggina (contro la quale ottiene una vittoria ed un pareggio in campionato), mentre nella seconda riesce a raggiungere un traguardo storico per il club senese. Classificandosi al quinto, ha accesso agli ottavi di finale del torneo, dove arriva sino alla finale, poi persa contro il Palermo. Nel mese di ottobre della stagione seguente, 2009/10, viene chiamato in prima squadra, in Serie A, per sostituire l’esonerato Giampaolo, ma dopo aver collezionato un punto in tre gare viene rispedito nuovamente alla guida della Primavera, che chiude al 7° posto.

CREMONA E LA CHIAMATA DELLA JUVENTUS

Nella stagione 2010/11 viene annunciato nuovo allenatore della Cremonese (nel campionato di Lega Pro Prima Divisione), che però lo esonera dopo dieci giornate. Nell’estate del 2011 diviene il nuovo tecnico della Primavera della Juventus, con la quale trionfa nel Torneo di Viareggio battendo la Roma; nella stagione seguente, invece, sempre con la compagine bianconera vince la coppa Italia di categoria. Il 1° luglio del 2013 viene nominato nuovo allenatore della Virtus Lanciano, in Serie B. Alla sua prima esperienza in cadetteria, ottiene un 10° posto ma alla fine della stagione rescinde consensualmente il proprio contratto con gli abruzzesi. Non cambia regione e si accasa al Pescara, sempre in B, ma viene esonerato ad una giornata dalla fine del campionato (dopo aver perso contro un Varese già retrocesso), lasciando la squadra in zona play-off (ai quali partecipò con Oddo e perse la finale contro il Bologna).

SUCCESSORE DI TOSCANO E PROMOZIONE IN SERIE A

Nella stagione 2015/16 allena il Novara, in Serie B, subentrando proprio a Mimmo Toscano, che pochi mesi prima conquistò la promozione in cadetteria. Baroni chiuse all’ottavo posto e raggiunse i play-off, ma nonostante ciò non venne confermato la stagione seguente, dove intraprese la sua prima esperienza la Sud. Nell’annata 2016/17, infatti, ripartì dal Benevento neopromosso in B, portandolo alla sua prima storica promozione in Serie A in seguito alla vittoria dei play-off. Avvio amarissimo in massima serie, dove, la stagione seguente, viene esonerato a fronte di nove sconfitte consecutive. Si rimette in corsa, di nuovo in Serie A, nella stagione 2018/19 a Frosinone ma, chiamato al posto dell’esonerato Moreno Longo, non riesce a salvare la squadra dalla retrocessione in Serie B e risolve il suo contratto al termine della stagione. La sua ultima avventura risale alla scorsa stagione, quanto tornò, seppur per pochi mesi, alla Cremonese. Subentrò a Massimo Rastelli nel mese di ottobre, ma venne esonerato a gennaio con la squadra al 17° posto.

Credit Photo: Maurizio Laganà

