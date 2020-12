I Flop di Reggina-Venezia: Rivas inconcludente, Gasparetto errore fatale

6 sconfitte su 7 partite. Involuzione tecnico-tattica e incapacità costante a mantenere il vantaggio anche questa volta contro il Venezia. Particolarmente insufficienti sono state le prestazioni di Di Chiara, Rivas e Gasparetto.

Gianluca Di Chiara non è mai entrato in partita. Cerca di spingere sulla sua fascia di competenza con risultati altalenanti, ma pecca continuamente nella fase difensiva. Dal suo lato arrivano i pericoli maggiori e non è la prima volta. Crea disequilibrio che puntualmente la squadra paga con prezzi altissimi.

Rigoberto Rivas lanciato dal primo minuto in campo al posto di Bellomo, non entra praticamente mai in partita. Il furetto scattante e veloce ammirato lo scorso campionato sembra essere svanito nel nulla. Inconcludente e mai pericoloso, non incide praticamente mai.

Daniele Gasparetto entra al minuto 79 per rilevare l’infortunato Cionek e dopo 4 minuti, Bocalon, l’uomo sul quale era in marcatura, riesce a girarsi in area ed a realizzare la rete della vittoria per la compagine lagunare. Un errore che costa caro agli amaranto.

Giuseppe Canale