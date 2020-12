Dalla paura di non vincere all’esonero di Toscano: le ”cinque verità” di Reggina-Venezia.

✅LA PAURA DI NON VINCERE- Sembravano esserci i presupposti per assistere ad una gara dall’esito diverso, ma alla fine non è stato così. Contro il Venezia, la Reggina ha approcciato la gara con grinta e spirito combattivo, ma anche con una certa paura di sbagliare, o meglio di non vincere. Non è un caso che la squadra si sia rintanata in difesa dopo il vantaggio (operando anche cambi che apportassero benefici in tal senso), bensì una verità, probabilmente la più grande della sfida a livello tattico…

✅SVEGLIARSI TARDI- E’ altrettanto vero che, dopo aver cercato di difendere il vantaggio senza riuscirci, la Reggina ha tentato di spingersi in avanti soltanto dopo che il Venezia avesse completato la rimonta. Ed in tal senso, crediamo di aver assistito alla fotocopia della gara contro il Pisa. ‘Giocare ad una porta’, nella ripresa, ha premiato la squadra di Zanetti, costantemente alla ricerca del gol, che ha subito delle offensive amaranto soltanto nelle battute finali, quando il pallone iniziava a bruciare ed il tempo a diminuire sempre di più.

✅IL GIGANTE KYLE- Finalmente Lafferty. Probabilmente l’unico sorriso di un’altra serata andata storta, sia per la prestazione offerta alla squadra, ricca di corsa e sacrificio, che per la gioia personale, riferita alla dedica speciale del gol (il suo primo in amaranto). Una rete che il gigante nordirlandese ha voluto dedicare alla sorella, scomparsa qualche settimana addietro. Una rete che ripaga il suo impegno in un momento molto difficile…

✅L’ESONERO DI TOSCANO- Alla fine, a pagare è stato Mimmo Toscano. Sicuramente non il solo colpevole, ma su colui il quale la società ha emesso la decisione più drastica: l’esonero. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si basa una delle più grandi verità, ovvero sul fatto che l’ombra di un probabile esonero già campeggiava in aria alla vigilia della sfida contro il Venezia, con la sensazione che si fosse concretizzato qualora si fosse perso di nuovo, così come è stato…

✅LA CRISI CHE CONTINUA- Il club ha preso una decisione, il nuovo tecnico è in arrivo e nessun altro, ad oggi, risulta essere in discussione, ma la verità che nel complesso fa più male è quella di una crisi che continua, oggettiva ed inconfutabile. Sesta sconfitta nelle ultime sette gare: è questo il dato che più preoccupa e con esso, a breve, potrebbe farlo anche la classifica. Altro che promozione. Qui, ad oggi, adesso, l’obiettivo primario è quello di mantenere la categoria…

an. cal.