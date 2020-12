Il numero 18 entra in classifica e si assesta in un gruppetto già composto da Denis, Situm e Folorunsho. Nonostante la sua ultima marcatura risalga alla trasferta di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone (5^ giornata) al comando rimane sempre Daniele Liotti, con tre centri.

Reggina Reggina, la classifica marcatori: bentornato Kyle! 15/12/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it La palombella con cui ha beffato Lezzerini, è valsa a Kyle Lafferty il primo gol con la maglia amaranto. Il gigante nordirlanese, alla sua terza presenza da titolare in campionato, è stato l’unica nota lieta di...

Reggina GRAZIE MIMMO, REGGINO VERO… 15/12/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Un epilogo amarissimo, non cancella ciò che è stato. La legge dei risultati e della classifica, non scalfisce di una virgola ciò che viene consegnato alla storia. Mimmo Toscano, da ieri, non è più l’allenatore della...