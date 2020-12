GRAZIE MIMMO, REGGINO VERO…

Un epilogo amarissimo, non cancella ciò che è stato. La legge dei risultati e della classifica, non scalfisce di una virgola ciò che viene consegnato alla storia. Mimmo Toscano, da ieri, non è più l’allenatore della Reggina. Inutile tornare sulle dinamiche, sulle responsabilità, sui rimpianti. Lo abbiamo già fatto, abbiamo già espresso abbondantemente il nostro pensiero.

In attesa del nuovo tecnico, in attesa di ripartire per difendere a tutti i costi un patrimonio chiamato serie B, è il momento di rendere omaggio a chi ha nuovamente dato tutto. Mimmo Toscano ha incarnato nuovamente quello spirito di regginità e quel senso di appartenenza, che ti rendono fiero non solo quando c’è da prendersi i meriti del trionfo, ma anche e soprattutto quando bisogna fare i conti con le sconfitte ed i momenti amari. Condottiero umile e coraggioso, in un’annata che ha visto la Reggina frantumare ogni tipo di record della ultracentenaria storia amaranto, fino all’apoteosi. La Reggina che supera la Juventus, e resta l’unica squadra imbattuta in Italia. La Reggina che si contende con il Liverpool, il titolo di unica squadra imbattuta d’Europa. Per un calcio che in fretta dimentica e con altrettanta fretta divora, sembrerebbero passati secoli. Ma come dicevamo prima, ciò che ieri suscitava orgoglio ed emozione, oggi è storia incancellabile.

Grazie Mimmo, è stato un onore vederti sulla nostra panchina. Sulla tua panchina. Grazie Mmmo, è stato bellissimo vederti sempre un passo dietro ai tuoi ragazzi, nel momento di ricevere l’omaggio ed il boato della Curva Sud. Grazie Mimmo, è stato da esempio sentirti dire “L’unico rimpianto è quello di non essermi potuto godere la mia città, ho preferito isolarmi per dare tutto me stesso”, subito dopo l’ufficialità del ritorno in B. Grazie Mimmo, mai una lamentela o una parola fuori posto. Grazie Mimmo, sempre a difesa dei tuoi ragazzi.

Grazie Mimmo, “Simbolo di un calcio d’altri tempi”, così come ti disse la Curva Sud quando tornasti a Reggio da avversario. Grazie Mimmo, reggino vero.