Reggina-Venezia, la curiosità: in campo i due giocatori più sostituiti della B

E’ già tempo di campionato per la Reggina che dopo la batosta di Verona questa sera sfida al Granillo il Venezia, per la prima gara della 12a giornata della Serie BKT con l’anticipo tra Reggina e Venezia. Sul sito della Lega B, come consueto, curiosità, statistiche e numeri della giornata prossima ad iniziare. In relazione a Reggina- Venezia, sono “sette i precedenti ufficiali in Calabria fra le due squadre: 1 vittoria amaranto (1-0 nella serie A 1999/00), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1997/98) e 1 successo lagunare (2-0 nella serie B 1995/96). Di fronte due dei 3 giocatori più sostituiti della B 2020/21 dopo 11 giornate: il reggino Bellomo e il veneziano Aramu, 9 uscite anzitempo ciascuno, come il bresciano Spalek. Venezia squadra cadetta 2020/21 più prolifica, dopo 11 giornate, nei 15’ finali di primo tempo: 5 i gol lagunari fra 31’ e 45’ di gara, inclusi recuperi. Tra Domenico Toscano e Paolo Zanetti 4 incroci tecnici ufficiali: score di 1 vittoria del coach amaranto, 1 pareggio e 2 successi per il mister arancioneroverde, con formazioni di Toscano sempre in rete, 7 marcature totali” si legge sul sito ufficiale della Lega B”.

fonte: legaB