Reggina-Venezia, formazioni ufficiali: torna Menez, Bellomo in panchina

Formazione inedita per l'anticipo della 12^ giornata: Menez affianca Lafferty in attacco, Rivas sarà alle loro spalle, Liotti nella difesa a tre

Mister Toscano ritrova Jeremy Menez per la sfida contro il Venezia, calcio d’inizio alle ore 21. Il francese torna a disposizione dopo l’infortunio subito alcune settimane fa e scende in campo dal 1′ affiancando in attacco Lafferty; a supporto dei due agirà Rivas, con Bellomo che partirà dalla panchina per la prima volta. Inserito in difesa Liotti con Cionek e Delprato, Rolando e Di Chiara esterni a centrocampo. Accanto a Crisetig confermato De Rose.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Rivas; Ménez, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Loiacono, Peli, Stavropoulos, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Toscano.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Felicioli; Maleh, Vacca, Cernigoj; Capello, Forte, Johnsen. A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Aramu, Fiordilino, Rossi, Bjarkason, Di Mariano, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli (Rodlfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Giuseppe Maccadino di Pesaro). Quarto ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.