La Reggina lotta ma rinuncia: il Venezia espugna il Granillo

Non bastano alla Reggina sacrificio, grinta e spirito battagliero. Soprattutto se in una gara dal valore fondamentale, a latitare è il gioco. La squadra amaranto si lascia rimontare, ancora una volta in stagione, dal Venezia di Zanetti che con i gol di Aramu e Bocalon (entrati entrambi a gara in corso) espugna il Granillo e condanna la Reggina alla sesta sconfitta in sette partite. L’avventura di Toscano sulla panchina amaranto sembra essere al capolinea.

Eppure il gol di Lafferty, bravo a lanciarsi in trenta metri di corsa coronata dalla prima rete stagionale, aveva illuso Menez e compagni, offrendo alla Reggina la possibilità di giocare una gara diversa. Ma proprio dalla rete di Lafferty la compagine di Toscano ha smesso di giocare, pensando esclusivamente a non “prenderle”, troppo forte la paura di perdere ancora. Ma così sarà. Zanetti, di contro, dopo un primo tempo impalpabile della sua truppa, trova nei cambi dalla panchina le mosse vincenti: prima Aramu, gran gol, poi Bocalon. Gol che marchiano il match e lo spingono in direzione Veneto. La Reggina di oggi, oltre sprazzi di orgoglio, si aggrappa ai due tentativi finali di Loiacono, fermati da Vacca e Lezzerini, ma nulla più. La sconfitta, l’ennesima ed in rimonta, lascia ancora il segno in una squadra ormai smarrita.