Reggina-Venezia 1-2, il tabellino del match del “Granillo”

Ultime News

Dopo la sconfitta interna contro il Venezia, la sesta nelle ultime sette giornate, il presidente della Reggina Luca Gallo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Toscano sollevato dall’incarico. Non è una cosa che...

Reggina

Ancora una sconfitta per la Reggina che viene rimontata dal Venezia. La squadra amaranto al suo secondo ko consecutivo. Tra gli amaranto si salvano in pochi, su tutti Lafferty che oltre al gol ci mette grinta e corsa. De Rose non...