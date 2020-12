Reggina, Toscano ad un passo dall’esonero: c’è già il nome del possibile sostituto

Manca solo l’annuncio ufficiale del club, ma l’avventura di Mimmo Toscano sulla panchina amaranto dovrebbe essere terminata questa sera. Un epilogo amarissimo, che di certo nessuno si sarebbe mai aspettato all’inizio di questo torneo.

Per quanto riguarda il prossimo allenatore amaranto, c’è già un tecnico in pole position. Si tratta di Aurelio Andreazzoli, fermo da un anno dopo l’esonero subito a Genova, sponda rossoblù. Andreazzoli era stato già contattato prima della gara di questa sera, a testimonianza di come l’aria intorno a Toscano si fosse fatta più che pesante. Qualora il cerchio intorno al 67enne tecnico di Massa si dovesse chiudere, c’è anche la suggestiva ipotesi inerente Daniele De Rossi, che arriverebbe a Reggio insieme ad Andreazzoli, nelle vesti di collaboratore.

In seconda fila, ma non ancora da escludere, le candidature di Andrea Stramaccioni (altro ex Roma), Moreno Longo e Roberto Stellone.

Nelle ultime ore, sono circolati anche i nomi di Davide Nicola e Marco Baroni. Le sorprese sono dietro l’angolo.

*Seguono aggiornamenti

v.i.