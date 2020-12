Reggina, parla Gallo: “Toscano non è più l’allenatore della Reggina”

Dopo la sconfitta interna contro il Venezia, la sesta nelle ultime sette giornate, il presidente della Reggina Luca Gallo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Toscano sollevato dall’incarico. Non è una cosa che sono contento di dire, ma credo che dopo le partite di venerdì e quelle di oggi sia una decisione inevitabile. Squadra affidata a Falsini fino all’arrivo del nuovo allenatore. E’ un pensiero che avevo avuto anche precedentemente, questo è certo, lo score recita sei sconfitte su sette partite, se fossimo andati avanti avremmo rischiato troppo. Si cerca sempre di prendere decisioni ponderate ed io così ho fatto, oggi posso dire a me stesso che non posso fare altrimenti. Ci sono tre nomi che stiamo valutando, abbiamo tre risposte positive, valutiamo la figura che possa andarsi a sposare con l’organico a disposizione, non possiamo sbagliare in questo momento. Le riflessioni sono su tutti, non solo su Taibi ma anche sui calciatori, quando arriva una serie di risultati così è normale. In questo momento sono tutti in discussione non posso mandarmi via io che sono il presidente”.