LIVE! Reggina-Venezia su RNP

Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria per la sfida tra Reggina e Venezia, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle ore 21.00.

REGGINA-VENEZIA ORE 21.00

PRE-GARA

La parolina ”vincere” è un verbo all’imperativo, quello che la Reggina dovrà necessariamente coniugare questa sera contro il Venezia, sfida nella quale vi saranno punti importanti e pesanti in palio. Situazione diversa per i veneti, forti del loro sesto posto ma con il dente avvelenato per la sconfitta di tre giorni addietro contro il Monza. Al ”Granillo” di Reggio Calabria, amaranto e arancioneroverdi proveranno a dare spettacolo per aggiudicarsi il bottino disponibile. Toscano contro Zanetti, l’uno distante otto punti dall’altro (con il tecnico dei ‘Leoni Alati’ in vantaggio a quota 18), oggi in campo con i palio punti pesanti.

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c), Chievo (3-0,t)

Venezia: Vicenza (1-0,c), Frosinone (0-2,c), Cremonese (0-0,t), Pescara (4-0,c), Empoli (2-0,c), Reggiana (2-1,t), Virtus Entella (0-2,t), Brescia (2-2,t), Ascoli (2-1,c), Lecce (2-2,t), Monza (0-2,c)

QUI REGGINA- Il bilancio è tutt’altro che positivo in casa amaranto, dove nelle ultime sei gare sono arrivate ben cinque sconfitte. La vittoria contro il Brescia di due settimane addietro può infatti considerarsi una ‘falsa svolta’ visto il roboante 3-0 arrivato pochi giorni fa a Verona contro il Chievo. La Reggina è in crisi: lo sanno Toscano, Taibi, Tempestilli e persino Gallo, componenti che hanno scelto la via del silenzio dopo la disfatta del ”Bentegodi”. La sensazione è che il tecnico reggino si giochi molto questa sera, pur non avendo (come sempre) tutti gli effettivi a propria disposizione. Saranno ancora out Rossi, Faty e Charpentier, ai quali si sono aggiunti pochi giorni addietro i problemi muscolari di Denis e Situm, che dovrebbero saltare anche la prossima gara. Torna a disposizione il giovane Peli (mai utilizzato finora), così come Ménez, ancora non al top ma comunque arruolabile.

QUI VENEZIA- Buon avvio, invece, dei veneti di mister Paolo Zanetti, a quota 18 punti dopo le prime undici giornate. Un rendimento costante e soddisfacente quello dei lagunari, che arrivano a Reggio Calabria con un bilancio di tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta lontani dal ”Penzo”. Per la sfida in terra calabra, il tecnico vicentino recupera Johnsen (il quale ha scontato la squalifica) e Bjarkason (seppur non ancora in perfette condizioni). Restano fuori per infortunio il difensore Modolo ed il centrocampista Taugourdeau, mentre non è stato convocato l’ex Antonio Marino (difensore amaranto nella stagione 2011/12).

I PRECEDENTI- A Reggio Calabria, i precedenti tra la Reggina ed il Venezia ammontano a quota sette, con il bilancio complessivo che parla di due vittorie dei calabresi, una dei veneti e quattro pareggi. Il primo incrocio in assoluto, disputatosi in Serie B nella stagione 1965/66, terminò in pareggio (1-1), mentre l’ultimo, nella stagione 1999/2000 in Serie A, vide trionfare la Reggina per 1-0 (Bogdani). Calabresi mai vittoriosi in cadetteria (4 pareggi ed una sconfitta), mentre la prima vittoria in assoluto dei reggini risale alla gara di coppa Italia del 1967 (1-0).

L’ARBITRAGGIO- Dirigerà la gara il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli, il quale sarà coadiuvato da Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Giuseppe Macaddino di Pesaro. Il quarto ufficiale, invece, sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido. Due gli incroci tra il fischietto campano e gli amaranto (Lanciano-Reggina 1-1 del 31/08/2013 e Brescia-Reggina 2-1 del 7/12/2013, entrambe in Serie B).