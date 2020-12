Reggina-Venezia, le pagelle: non basta la grinta di Lafferty

Ancora una sconfitta per la Reggina che viene rimontata dal Venezia. La squadra amaranto al suo secondo ko consecutivo. Tra gli amaranto si salvano in pochi, su tutti Lafferty che oltre al gol ci mette grinta e corsa. De Rose non molla fino alla fine. Le pagelle di RNP:

Plizzari 6 Trafitto dalla prodezza di Aramu e dal colpo ravvicinato di Bocalon, poco prima tiene a galla i suoi.

Delprato 5,5 Regge fin quando il Venezia non accelera, cede di schianto nel finale.

Cionek 6 Attento e ordinato, sbroglia le situazioni di mischia. Dal 38’ st Gasparetto 5 Offre l’appoggio a Bocalon che, a due passi dalla porta, si gira e regala i tre punti al Venezia.

Liotti 6 Si appiccica al bomber Forte e non lo lascia respirare.

Rolando 6 Sgroppa parecchio sulla sua corsia, specie nella prima frazione. Esce le unghie quando bisogna iniziare a soffrire. Dal 30’ st Loiacono 6 Due volte vicino al gol del pareggio, prima Vacca poi Lazzerini gli dicono “no”.

De Rose 6 Suo il lancio illuminante con cui avvia l’azione del gol di Lafferty, molla per ultimo.

Crisetig 5,5 Si trova meglio con un centrocampo a due, più nel vivo della manovra amaranto anche se stasera il palleggio scarseggia più per scelta che per incapacità.

Di Chiara 5 Poche volte mette la testa fuori dalla sua metà campo. Lontano dalla sua zona di competenza quando il Venezia pareggia.

Rivas 5 Non parte mai, dovrebbe essere l’uomo degli allunghi ma si rintana sulla linea di centrocampo. Dal 38’ st Folorunsho s.v.

Ménez s.v. Senza pace, in campo giusto il tempo per fermarsi nuovamente. Dal 35’ pt Bellomo 5 Mai in partita, e quando ha la palla ed il campo per far male compie la scelta sbagliata.

Lafferty 6,5 (il migliore) Lotta, suda, battaglia. Si invola stile rugbysta verso la porta e in scivolata trova il pallonetto che vale la sua prima rete personale. La sua grinta non basta. Dal 30’ st Vasic s.v.

All. Toscano 5 Tensione e paura accompagnano la sua squadra che trova il vantaggio, gioca una gara difensiva nel tentativo di trovare la vittoria ma, come già contro il Pisa, viene ribaltata in casa dal Venezia.