Venezia, FOCUS ON: un Forte (in) stato di grazia…

Contro il Monza è stata una serata no, ma lo score di Francesco Forte si commenta da solo: otto gol in nove presenze da titolare, vetta della classifica dei cannonieri insieme a coda del Lecce. L’attaccante capitolino, classe ’93, sta dando seguito alla splendida stagione dello scorso anno, che lo ha visto chiudere con 17 reti all’attivo nelle fila della Juve Stabia (fino a quel momento, la doppia cifra gli era riuscita solo con la Lucchese, in due campionati diversi).

Capacità balistiche, senso della posizione, potenza, velocità. Forte si sta segnalando come uno di quegli attaccanti che in serie cadetta farebbero gola a tutti, ed anche questa sera prenderà le redini dell’attacco lagunare.

La Reggina, che lo aveva messo nel taccuino tra fine luglio ed inizio agosto, spera tanto di non doverlo rimpiangere…