Reggina-Venezia, la complicata notte del Granillo…

Conta solo la vittoria. L’imperativo che precede Reggina-Venezia, a ben pensarci, è lo stesso che aveva preceduto Reggina-Pisa e Reggina-Brescia. Quella contro i toscani, era la prova del nove per capire se gli amaranto potessero cullare o meno ambizioni di alta classifica: non a caso, da queste colonne, abbiamo suggerito che il vero obiettivo ora come ora deve essere la salvezza, pur ritenendo quello amaranto un valido organico. Contro i lombardi invece, si trattava dell’ultimo treno per non trasformare la crisi da grave ad irreversibile: una vittoria preziosissima, in parte cancellata dalla serata-horror di Verona.

Reggina nuovamente costretta a vincere dunque, ma stavolta c’è una motivazione in più. Pensare che la panchina di Mimmo Toscano non sia più solida come qualche settimana addietro, (a dispetto delle ampie rassicurazioni date sul tema dal Presidente Gallo, nella sua ultima conferenza stampa), non corrisponde ad una semplice sensazione. Se le cose stasera dovessero ulteriormente precipitare, sullo Stretto soffierebbe forte il vento di un ribaltone tecnico. Il calcio ha la memoria corta, basta un inizio di campionato deludente per cancellare ciò che di straordinario è stato fatto, per andare alla ricerca di un capro espiatorio.

Dieci punti in undici partite, sentenziano che Mimmo Toscano ha le sue responsabilità. Come la società, come l’area tecnica, come la squadra. Né una di più, né una di meno. Ma mettere sulla graticola un tecnico che fino al mese di ottobre veniva etichettato come “condottiero” e “mago della panchina”, ai nostri occhi è sbagliato sotto tutti i punti di vista. Toscano ha nelle mani una squadra valida, ma non guida né il Monza, né la Spal, né il Lecce e né il Brescia, giusto per citare solo alcuni esempi di organici e budget decisamente differenti.

Tutti, o quasi, abbiamo condiviso le ambizioni iniziali del Presidente. Tutti, o quasi, siamo stati d’accordo con lui nel fare un passo indietro, dopo che, per una serie di motivi, i sogni si sono dovuti scontrare con la realtà. La realtà, lo ribadiamo, dice che almeno per adesso bisogna mantenere la categoria, senza voli pindarici.

In definitiva, Mimmo Toscano merita ancora la panchina amaranto, almeno fino al termine della stagione. Ma stasera la vittoria vale doppio. Per ottenerla, servono coraggio, sangue agli occhi e responsabilità. Da parte di tutti i calciatori che stasera calcheranno l’erba del Granillo. Per ottenerla, serve tutto ciò che non si è visto a Verona. La squadra, stasera, deve giocare anche per il proprio mister. Un mister che ha dato tanto, nonostante la memoria corta di tanti…

f.i.