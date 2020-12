Serie B, 12^ giornata: anticipo al Granillo, big match a Salerno

Reggina e Venezia apriranno questa sera la dodicesima giornata d’andata del torneo cadetto. Posta in palio altissima soprattutto per gli amaranto, tornati in crisi dopo la pessima prestazione col Chievo. Domani, ad eccezione di Reggiana-Frosinone, tutte le sfide andranno in scena alle ore 21.

Big match a Salerno, dove i granata, rimasti in prima posizione nonostante il ko di Brescia, ospitano il Lecce, quarta forza del torneo. Posizioni importanti in palio anche tra Spal e Cittadella, mentre nella zona calda spicca Ascoli-Cosenza.

SERIE B, 12^ GIORNATA

Reggina-Venezia ore 21

Reggiana-Frosinone martedì ore 18:30

Cittadella-Vicenza martedì ore 21

Pisa-Pescara martedì ore 21

Spal-Chievo martedì ore 21

Salernitana-Lecce martedì ore 21

Ascoli-Cosenza martedì ore 21

Monza-Virtus Entella martedì ore 21

Empoli-Cremonese martedì ore 21

Pordenone-Brescia martedì ore 21

CLASSIFICA

Salernitana 23

Empoli 22

Spal 21

Lecce 20

Frosinone 20

Venezia 18

Cittadella 17 *

Chievo 17 *

Monza 17

Reggiana 14 *

Pordenone 13

Brescia 13

Pisa 13

Vicenza 12 *

Reggina 10

Cosenza 9

Cremonese 9

Pescara 7

Ascoli 6

Virtus Entella 5