Reggina-Venezia, Maresca torna in campo dopo le polemiche di Roma-Sassuolo

Ritorno in campo, dopo una settimana di stop. Fabio Maresca della sezione di Napoli, arbitro della sfida di stasera tra Reggina e Venezia, soltanto due settimane fa era stato al centro d roventi polemiche, con riferimento al match di A tra Roma e Sassuolo.

Il mancato rosso ad Obiang e l’espulsione di Pedro-Il classe ’81, allo stadio Olimpico, è incappato in un pomeriggio pessimo, che lo ha messo negativamente al centro dell’attenzione, insieme agli assistenti della sala Var, L’errore più clamoroso, ha riguardato la mancata espulsione di Obiang, il quale ha steso il malcapitato Pellegrini con una entrata “killer”. Rosso evidente, ma il calciatore del Sassuolo se l’è cavata con un giallo. A far infuriare i giallorossi, è stato anche il metro di giudizio usato dal direttore di gara, dal momento che Pedro, espulso per doppia ammonizione, aveva rimediato il primo giallo per un fallo che aveva lasciato molti dubbi, specie se paragonato alla sopracitata entratataccia di Obiang.

Il rigore non dato ed il gol che non andava concesso-Enormi dubbi, anche su un intervento di Ayhan in piena area emiliana: il braccio è apparso troppo largo, il rigore per la Roma ci stava. Gli errori macroscopici di Maresca sarebbero stati quattro, ma il Var in questo caso è stato provvidenziale nell’annullamento di un gol dei giallorossi (l’arbitro aveva convalidato il gol di Mkhitaryan, non accorgendosi dell’evidente sgambetto di Dzeko su Locatelli).

Lo stop-“Arbitraggio incomprensibile”, ha tuonato a fine gara il tecnico dei capitolini Fonseca, espulso per proteste all’intervallo. Il designatore Rizzoli, evidentemente, deve averla pensata come lui, visto lo stop di una giornata inflitto al fischietto campano.

*Nella foto: Maresca durante Brescia-Reggina della stagione 2013/2014, campionato di serie B.