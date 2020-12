La Reggina in casa: soltanto il Cosenza non ha segnato al Granillo

Un inizio tambureggiante, con tre gol in ventuno minuti e la pratica Pescara già archiviata a fine primo tempo. Dopo quel debutto casalingo coi fiocchi, tuttavia, il fattore campo della Reggina non ha funzionato per tre gare di fila.

Pareggio senza reti con il Cosenza, sconfitta per 0-1 contro la Spal: in entrambe le sfide, una buona dose di sfortuna e gli errori dal dischetto del Tanque Denis, ipnotizzato da Falcone e Berisha. Lo score è peggiorato contro il Pisa, con gli amaranto che negli ultimi minuti di gioco si sono fatti prima raggiungere e poi superare, a dispetto del vantaggio acquisito nel primo tempo.

A migliorare la preoccupante media punti casalinga, ci hanno pensato Crisetig ed il sopracitato Denis, decisivi nel ritorno alla vittoria contro il Brescia. Al di là delle due sconfitte consecutive, il dato da migliorare alla svelta riguarda i gol subiti, dal momento che soltanto il Cosenza, rimasto peraltro in dieci per circa un’ora di gioco, non ha trovato la via della rete in riva allo Stretto.

Il bilancio complessivo degli amaranto, è di sette punti in cinque gare, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.