Gazzetta del Sud-Reggina, col Venezia novità in tutti i reparti

Rispetto all’undici iniziale di Verona, secondo la Gazzetta del Sud, mister Toscano questa dovrebbe presentare quattro novità.

“Nella sfida verità contro il Venezia- si legge- la compagine dello Stretto proporrà per la quarta volta di fila il 3-5-2-. Davanti all’inamovibile Plizzari, si profila un cambiamento rispetto al terzetto difensivo visto venerdì: fuori Loiacono e dentro Stavropoulos, con Del Prato che tornerà a destra. Al centro invece, Cionek è favoito su Gasparetto. Un cambio anche a centrocampo. De Rose dovrebbe essere confermato sulla linea mediana e Crisetig proverà ad accendere la manovra, ma al posto di Bianchi si profila l’inserimento di Folorunsho“.

Aria di conferme sulle fasce, mentre le novità proseguono in attacco. “A destra rimarrà Rolando, complice l’indisponibilità di Situm, mentre sull’out opposto siamo in presenza di un autentico testa a testa, il cui esito verrà deciso in extremis: lo sprint Di Chiara-Liotti , potrebbe essere nuovamente vinto dall’ex Benevento. In avanti, molto probabilmente ci sarà la novità più attesa. Jeremy Menez è apparso completamente recuperato nella rifinitura di ieri, e qualora non si verificassero problemi dell’ultimo momento, tornerà ad infiammare la manovra amaranto. Nel ruolo di centravanti, grosse chance per Lafferty“.