Serie B, arbitri: al Granillo dirige Maresca

Conta solo la vittoria. L’imperativo che precede Reggina-Venezia, a ben pensarci, è lo stesso che aveva preceduto Reggina-Pisa e Reggina-Brescia. Quella contro i toscani, era la prova del nove per capire se gli amaranto...

Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria per la sfida tra Reggina e Venezia, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie B e con fischio...

Reggina e Venezia apriranno questa sera la dodicesima giornata d’andata del torneo cadetto. Posta in palio altissima soprattutto per gli amaranto, tornati in crisi dopo la pessima prestazione col Chievo. Domani, ad...