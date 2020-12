Visti da vicino: il Venezia raccontato da Davide Marchiol (TuttoVeneziaSport.it)

Cinque vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte, per un totale di 18 punti. È questo il bilancio attuale del Venezia, che domani, lunedì 14 dicembre, alle ore 21:00 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. Alla vigilia del match, abbiamo contattato il collega Davide Marchiol – direttore di TuttoVeneziaSport.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALLA SCORSA STAGIONE- ”Rispetto alla scorsa stagione è cambiata innanzitutto la filosofia societaria, che sceglie i giocatori in modo diverso e infatti potrete notare in rosa diversi ragazzi dal nord Europa, poi sotto l’aspetto tecnico tattico Zanetti rispetto a Dionisi punta più sulla verticalità rispetto al palleggio, quindi il Venezia magari ora tiene meno palla per tentare qualche lancio in più in profondità”.

IL MERCATO- ”A livello di mercato il Venezia ha cambiato diverse cose, puntando sul prendere in prestito meno giocatori possibile (solo Ferrarini è in prestito) e investendo in particolare su una punta di spessore. Forte era ritenuto il finalizzatore adatto per il gioco di Zanetti e per ora i fatti gli danno ragione. Se devo guardare cosa manca, forse un giocatore davanti capace di alternarsi realmente ad Aramu, solo lui per ora sa partire largo e accentrarsi, per il resto ci sono tanti giocatori diversi da loro per dare molte opzioni. Johnsen in particolare può veramente far fare un salto di qualità importante a questa squadra”.

L’AVVIO DI CAMPIONATO- ”L’avvio di campionato è sicuramente molto positivo, andando oltre alla sfida con il Monza che è un incidente di percorso che ci può stare. L’impressione è che sia un gruppo vero, coeso, che sa come affrontare le difficoltà che si presentano durante una partita, poi il risultato finale dipende da tante cose, ma l’atteggiamento è quello giusto. L’obiettivo è sicuramente intanto la salvezza tranquilla, i classici 45/50 punti viste le due annate precedenti, però è chiaro che per le potenzialità della rosa un po’ di sogno Play-Off c’è, ma lo diciamo con cautela”.

L’ULTIMA GARA- ”La sconfitta contro il Monza è stata brutta perchè dopo un buon primo tempo i brianzoli sono parsi capace di far saltare più che altro sotto l’aspetto mentale gli schemi dei Leoni. Tecnicamente non è parso di vedere un avversario granchè superiore, ma sicuramente fisicamente e sotto l’aspetto della furbizia il Venezia stavolta non ha rispettato le aspettative. Contro la Reggina dunque bisognerà riprendere le fila del discorso, tornando sui livelli espressi contro Ascoli e Lecce, magari cercando di non andare per la quinta volta consecutiva in svantaggio…”.

CARATTERISTICHE- ”Il Venezia di Zanetti punta come dicevo prima sul gioco in profondità, approfittando di un centrocampo decisamente ben messo sotto l’aspetto della qualità. Il lancio delle ali per cercare di prendere in controtempo la difesa avversaria è molto importante, poi c’è Forte, in area di solito se ha una palla riesce a buttarla dentro. In mezzo al campo le mezzali non hanno paura di inserirsi. È un gioco molto offensivo e per ora la difesa sta reggendo questa idea di calcio”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Il punto di forza è la capacità di esprimere il proprio gioco andando oltre le difficoltà, spesso la squadra è andata in svantaggio riuscendo a ribaltare il match, sicuramente le capacità offensive sono importanti, se Aramu e Johnsen riescono a trovare spazi, grazie alle sovrapposizioni di Mazzocchi e Felicioli, possono fare molto male all’avversario, approfittando anche della capacità di Forte, Fiordilino e Maleh di occupare l’area di rigore. Sul punto debole, invece, l’impressione generale è che se si riesce a bloccare il gioco sugli esterni di questo Venezia, poi la squadra fatichi a cambiare idea di calcio in corsa”.

INDISPONIBILI E RECUPERI- ”Sicuramente non ci sarà capitan Modolo, Taugourdeau ha qualche problema alla schiena e Bjarkason ha un po’ di acciacchi fisici. Johnsen invece torna dalla squalifica”.

a.c.