Serie D girone I, risultati e classifica: Acireale capolista

Si è tornati in campo dopo il lungo stop

Ritorna in campo la serie D, dopo oltre un mese di stop forzato per via del Covid. Questi risultati e classifica della settima giornata nel girone I:

Acireale-Licata 2-0

Castrovillari-Città di Sant’Agata 1-1

Dattilo Noir-Troina 2-1

Gelbison-Biancavilla 1-0

Paternò-Rende 4-1

Roccella-Acr Messina 0-1

Rotonda-Cittanovese 2-1

San Luca-Santa Maria 0-0

Fc Messina-Marina di Ragusa rinviata

CLASSIFICA:

Acireale 16; San Luca 14; Cittanovese, Fc Messina*13; Santa Maria, Licata, Acr Messina 12; Biancavilla 11; Paternò, Dattilo Noir 10; Gelbison, Castrovillari*9; Rotonda, Città di Sant’Agata 8; Troina*4; Marina di Ragusa*, Roccella 3; Rende 2. *Una partita in meno