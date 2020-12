Serie B, i TOP dell’undicesima giornata

Cittadella, un altro anno tra le grandi. Mancosu da record, Dionigi da applausi.

TOP SQUADRA

Cittadella

Anno dopo anno, i granata si sono conquistati un posto di primissimo piano nel torneo cadetto. Una vera e propria isola felice, nata dalla forza delle idee e dalla programmazione. Per maggiori informazioni chiedere alla Spal, caduta al Tombolato dopo l’impressionante striscia di otto vittorie consecutive. Settimo posto in classifica, una partita in meno rispetto a tutte le squadre che lo precedono: si, questo Cittadella può di nuovo sognare.

TOP CALCIATORE

Leonardo Mancuso (Empoli)

In mischia, sotto misura, al volo, di testa, di piede. L’attaccante dell’Empoli si abbatte come un ciclone sulle speranze della Virtus Entella, siglando un poker da record (quattro gol in quindici minuti!). L’ultima rete, arrivata con un tiro al volo, è un capolavoro di precisione e coordinazione. L’Empoli torna al successo, il suo bomber vede la vetta dei cannonieri distante di una sola lunghezza.

TOP ALLENATORE

Davide Dionigi (Brescia)

Il fatto che fosse ancora fermo dopo l’autentico miracolo compiuto ad Ascoli, rappresenta uno dei tanti misteri irrisolti che ruotano intorno al calcio. Cellino gli ha dato un’occasione importante, e lui ha ricambiato a distanza di pochi giorni, facendo girare la testa nientemeno che alla capolista Salernitana. Tre gol e calcio spettacolo, iniziare meglio di così era impossibile.