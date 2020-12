Serie B, i FLOP dell’undicesima giornata

Reggina non pervenuta al Bentegodi. Vera, Ba e Vasic, che errori! Vivarini dal colpaccio all’incubo.

FLOP SQUADRA

Reggina

Chi sperava che la vittoria contro il Brescia potesse segnare un punto di svolta, al Bentegodi di Verona è rimasto tra il deluso ed il frastornato. Una prestazione inguardabile quella degli amaranto, letteralmente subissati dai gialloblù dell’ex Aglietti. Il punteggio di 3-0 sarebbe potuto essere ben più pesante, se non fosse stato per i tre ottimi interventi di Plizzari.

FLOP CALCIATORI

Bryan Vera (Cosenza), Abou Ba (Cosenza), Nikola Vasic (Reggina)

Tra Cosenza e Verona, va in scena il festival del gol divorato. Sul punteggio di 0-0, l’esterno colombiano calcia a porta spalancata il pallone che potrebbe portare avanti i suoi, ma centra una incredibile traversa. Ancora più clamoroso il “rigore in movimento” mandato alto dal mediano francese, dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio. Completa il tris l’attaccante svedese, il quale, col portiere completamente fuori causa, manca l’appuntamento col primo gol in Italia senza neanche centrare la porta.

FLOP ALLENATORE

Vincenzo Vivarini (Virtus Entella)

Dal sogno all’incubo. Unica squadra ancora senza vittorie, i liguri accarezzano il colpaccio contro l’Empoli per 45 minuti, salvo poi venire travolti al rientro dagli spogliatoi. L’ultimo posto parla chiaro, così come parlano chiaro le tre sconfitte consecutive: la cura Vivarini, almeno per il momento, a Chiavari non sta funzionando.