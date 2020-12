Reggina-Venezia, la probabile formazione veneta: Forte a capo del tridente offensivo

”Mi aspetto una partita dal grande spessore agonistico”, ha detto Paolo Zanetti alla vigilia del match del ”Granillo” contro la Reggina, contro la quale il suo Venezia vorrà cercare di dimenticare la sconfitta con il Monza e tornare a conquistare i tre punti. Una sfida non semplice visto il periodo difficile che sta vivendo la squadra di Toscano, che va verso il tutto per tutto in novanta minuti che si preannunciano ‘infuocati’.

Forte dei 18 punti conquistati, il tecnico dei ‘Leoni Alati’ arriva all’incontro con maggiore tranquillità e con due giocatori recuperati. Johnsen rientra dalla squalifica mentre Bjarkason torna in extremis dall’infortunio seppur non ancora al meglio. Tra i due, soltanto il primo dovrebbe essere della partita, perlopiù partendo titolare. Dovrebbe comporre, infatti, il tridente d’attacco con Forte e Aramu, con quest’ultimo leggermente favorito a Di Mariano.

Il dubbio più grande per Zanetti, tuttavia, dovrebbe essere a centrocampo nella scelta di uno tra Crnigoj e Vacca, con il primo attualmente favorito sul secondo. In difesa, invece, Felicioli dovrebbe tornare dal 1′ ed i due centrali (Cremonesi e Ceccaroni) riproposti nuovamente titolari.

LA PROBABILE FORMAZIONE VENETA

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Johnsen, Forte, Aramu. All. Zanetti

BALLOTTAGGI: Crnigoj-Vacca 55-45%, Aramu-Di Mariano 60-40%.

INDISPONIBILI: Modolo, Taugourdeau

Si ringrazia il collega Davide Marchiol di TuttoVeneziaSport.it per la collaborazione