Reggina-Venezia, la probabile formazione amaranto: corsa a due in attacco

Vincere per dare un segnale, una risposta. Vincere per incamerare una boccata di ossigeno. Vincere e basta. E’ questo l’unico obiettivo di una Reggina a terra, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Un dato che rimbomba e che fa male, la certificazione di una crisi che sta destando parecchie preoccupazioni e che necessita urgentemente un’inversione di rotta. Lo sa bene Mimmo Toscano, che domani sera (ore 21) contro il Venezia si gioca molto, probabilmente più dei tre punti. Sa di non poter sbagliare, così come lo sa la squadra ed anche i tifosi.

Indisponibili e recuperi

L’infermeria piena resta una costante di questi primi mesi in casa amaranto ed a certificare un aspetto abbastanza preoccupante è la continua indisponibilità di calciatori di settimana in settimana. Contro il Venezia, confermate le assenze di Rossi, Faty e Charpentier, così come quelle di Denis e Situm, ultime in ordine di tempo e già assenti a Verona. Recuperati, invece, Peli e Ménez.

Difesa rivisitata

Qualche variazione dovrebbe esserci anche nel blocco difensivo, che probabilmente non sarà lo stesso (disastroso) visto al ”Bentegodi”. Davanti a Plizzari dovrebbe trovare conferma Cionek, mentre Delprato dovrebbe passare dal centro-sinistra al centro-destra, facendo scalare Loiacono in…panchina. La possibile (nonché probabile) novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno dal 1′ di Stavropoulos. Il greco, che aveva ben figurato contro Monza e Brescia, vestirebbe la maglia amaranto da titolare per la seconda volta in questo campionato.

Un dubbio nella linea di centrocampo

Qualcosa potrebbe cambiare anche nella linea a cinque di centrocampo, dove dovrebbero trovare conferma Crisetig e De Rose, ma non Bianchi. Su quest’ultimo, in fatti, è nettamente in vantaggio Folorunsho, favorito per una maglia da titolare che permetterebbe all’ex Novara di rifiatare dopo la prestazione di due giorni fa. Sulle fasce, invece, potrebbe riproporsi la coppia Rolando-Liotti, con il primo che ha da poco recuperato dall’infortunio ed il secondo spesso scalzato da Di Chiara (uno dei migliori nelle ultime uscite). Tuttavia, il ballottaggio tra i due sull’out di sinistra resta vivo, tantoché la linea che separa la partenza dal 1′ dell’uno piuttosto che dell’altro è davvero sottile.

Corsa a due in attacco

In avanti, infine, l’unico ‘punto fermo’ dovrebbe essere Kyle Lafferty, il cui ingresso a partita in corso al ”Bentegodi” è stato positivo. Il dubbio principale riguarda la presenza di Ménez, il quale potrebbe stringere i denti per cercare di farsi trovare pronto per partire dal 1′. Resta da capire se Toscano lo voglia rischiare o meno, anche se la scelta più probabile, ad oggi, sarebbe legata ad un suo ingresso in corso d’opera, con la presenza di Bellomo titolare in coppia con il centravanti nordirlandese.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Rolando, Folorunsho, De Rose, Crisetig, Liotti; Bellomo, Lafferty. All. Toscano

BALLOTTAGGI: Liotti-Di Chiara 55-45%, Bellomo-Ménez 51-49%

INDISPONIBILI: Rossi, Faty, Situm, Charpentier, Denis

an. cal.