Il punto sulla Serie B: Mancuso da record. In vetta cadono Salernitana e Spal

Undicesima giornata all’insegna di goal ed errori, in vetta alla classifica nessuno riesce a vincere; record per Mancuso dell’Empoli, segna 4 gol in meno di 15 minuti: è il poker più veloce dalla stagione 52/53 di Serie B. Apre la giornata l’anticipo tra Venezia e Monza, i brianzoli si riprendono dal capitombolo di Reggio Emilia e vincono 2 a 0 in casa dei veneti. La Reggina subisce un sonoro 3 a 0 dal Chievo Verona, i gialloblu ritrovano la vittoria dopo un digiuno lungo tre giornate e si rilancio in zona play-off. Sorride il Pisa, che trova finalmente la vittoria e mantiene la porta inviolata per la prima volta in stagione, a farne le spese è il Pordenone, tanti problemi in casa dei ramarri che sembrano una macchietta di quelli visti la passata stagione. Finisce 2 a 2 lo scontro al vertice tra Lecce e Frosinone; le due squadre, entrambe candidate alla promozione, non sono riuscite ad ottenere la vittoria che avrebbe garantito un posto tra le prime 3 del campionato. Stravince l’Empoli contro il Virtus Entella, gli azzurri si prendono i 3 punti grazie ad un Mancuso strepitoso, che cala il poker e rilancia gli azzurri sul podio. Chi rimpiange un simile risultato è Bajic e il suo Ascoli, l’attaccante bosniaco ha messo a segno la prima tripletta stagionale, che però, viene macchiata da un rigore sbagliato che nega la gioia del poker al bomber ex Udinese e i tre punti alla squadra marchigiana che non va oltre il pari contro la Cremonese. Continua la striscia positiva della Reggiana, che espugna il Gigi Marulla di Cosenza con un gol di Varone; dopo un inizio non molto positivo, soprattutto per colpa del COVID, la squadra emiliana sta prendendo sempre più quota. Tre punti esterni molto importanti anche il Vicenza, che batte 3-2 il Pescara e si porta fuori dalla zona play-out. Perde clamorosamente la Salernitana contro il Brescia; mister Dionigi non stecca al debutto e le rondinelle si riprendono dopo i risultati deludenti delle ultime settimane; nonostante la sconfitta, i granata si tengono stretti il primo posto in classifica, grazie alle gaffe delle altre pretendenti alla promozione. Chiude la giornata Cittadella-SPAL, scontro che termina con una sconfitta per i ferraresi, che non approfittano dei risultati favorevoli sugli altri campi e restano fermi sul gradino più basso del podio.

Santo Nicolò