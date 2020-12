Giudice sportivo: sei squalificati, Nicola Bellomo in diffida

Domani Reggina nuovamente in campo

Sono sei gli squalificati dal Giudice sportivo dopo l’11a giornata, tutti per un turno: Cotali, Dalmonte, Di Tacchio, Gori, Marin e Valoti. Dopo la doppia ammonizione di sabato fermo per un turno anche il tecnico della Cremonese Bisoli.

Dopo la quarta ammonizione rimediata a Verona, Nicola Bellomo entra in diffida e, al prossimo giallo, per lui scatterà la squalifica. Insieme a lui in diffida anche Bandinelli (Empoli), Bianchetti (Cremonese) e Mazzitelli (Pisa).