Classifica marcatori serie B: Mancuso poker e secondo posto, Bajic tripletta

Ultime News

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, per la sfida di domani sera (ore 21) contro la Reggina, valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie B. Ancora assenti Modolo e Taugourdeau,...

Reggina

Dopo la sconfitta casalinga per mano del Monza, domani sera il Venezia sfiderà la Reggina al ”Granillo” per la 12^ giornata di campionato. Alla vigilia della sfida in terra calabrese, il tecnico degli...