Reggina-Venezia, la storia in A: guizzo di Bogdani nella bolgia del Granillo

L’ultimo precedente tra Reggina e Venezia, corrisponde all’unica volta in cui le due squadre si sono affrontate nel campionato di massima serie. L’8 aprile del 2000, gli amaranto di Colomba hanno sfidato i lagunari per la 12esima giornata di ritorno. Un periodo magico per la compagine dello Stretto, che nei tre turni precedenti aveva battuto la Roma all’Olimpico ed il bari al Granillo, per poi pareggiare al San Siro contro l’Inter. Entusiasmo alle stelle dunque, e stadio vicino al tutto esaurito. Stato d’animo contrapposto per gli ospiti, vicinissimi alla retrocessione in B.

A risolvere il match, un guizzo di Bogdani al 68′: primo gol in Italia per il centravanti albanese, bravissimo ad arpionare il pallone dopo una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per poi calciare immediatamente a rete.

Di seguito, la formazione amaranto.

REGGINA-VENEZIA 1-0

Reggina: Taibi, Oshadogan, Stovini, Giacchetta (Vargas),Cirillo, Brevi, Baronio, Morabito, Cozza (Pirlo), Bogdani, Kallon (Foglio). Allenatore: Colomba.

Marcatore: 68′ Bogdani.