Serie D, finalmente si riparte: domani in campo per la 7^ giornata

Trasferta lucana per la Cittanovese, impegni casalinghi per San Luca e Roccella

Torna la Serie D dopo un mese e mezzo di stop, durante il quale si sono recuperati molti dei match rinviati tra settembre e ottobre. Il Girone I ripartirà dalla 7^ giornata, con tuttavia già una gara rinviata a data da destinarsi: FC Messina-Marina di Ragusa.

In campo tutte le calabresi (salvo variazioni dell’ultima ora legate sempre alla questione Covid-19): Cittanovese e San Luca, in vetta alla classifica, giocano rispettivamente in casa del Rotonda e tra le mura amiche contro il Santa Maria del Cilento, mentre il Roccella, che nel recupero con il Troina due settimane fa trovò i primi punti del suo campionato, ospiterà l’ACR Messina. Il Castrovillari di Franceschini riceverà il Città di Sant’Agata (e mercoledì 16 recupererà la sfida con il Troina), il Rende fanalino di coda sarà ospite del Paternò.

SERIE D GIRONE I – 7^ giornata (13/12/2020 – 14:30)

Acireale-Licata

Castrovillari-Città di Sant’Agata

Dattilo-Troina

Gelbison-Biancavilla

FC Messina-Marina di Ragusa rinviata

Paternò-Rende

Roccella-ACR Messina

Rotonda-Cittanovese

San Luca-Santa Maria del Cilento

Classifica dopo 6 giornate

13 Acireale, Cittanovese, FC Messina, San Luca

12 Licata

11 Biancavilla (-1), Santa Maria del Cilento

9 ACR Messina

8 Castrovillari*

7 Città di Sant’Agata, Dattilo, Paternò

6 Gelbison

5 Rotonda

4 Troina*

3 Marina di Ragusa, Roccella

2 Rende

*una partita in meno