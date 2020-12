Reggina, Rivas stecca la sua prima da titolare e spreca due occasioni

Partita spenta quella degli amaranto al Bentegodi, che incassano l’ennesima sconfitta. Non una grande partita quella di Rigoberto Rivas, l’honduregno alla sua prima da titolare non riesce a lasciare il segno in una partita che poteva dare una svolta alla sua stagione. Non inizia male, tra qualche fallo procurato ed un paio di affondi tra le file gialloblu. La sua partita prende una brutta piega, quando a tu per tu con il portiere avversario, si allunga troppo il pallone spendendolo tra le braccia dell’estremo difensore. A metà del primo tempo, un suo controllo mal riuscito regala palla al Chievo, dalla ripartenza arriva il gol. Il rendimento di Rivas cala con il passare dei minuti nella ripresa, quando inizia spendendo al lato una conclusione da posizione ottimale, dopo un palo preso da Lafferty, e termina prendendosi un’ammonizione pochi minuti prima di far posto a Mastour. Partita incolore del trequartista in prestito dall’Inter, che spreca una buona occasione per lasciare il segno, in una stagione iniziata con troppi infortuni e che adesso necessita di una scossa.

