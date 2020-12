Reggina, infermeria da incubo: undici ko in undici giornate di campionato!

Una vera e propria ecatombe, più che una lista indisponibili. Gli ultimi tre infortuni che hanno riguardato gli amaranto proprio a ridosso della trasferta col Chievo, riempiono nuovamente l’infermeria.

In attesa di notizie da parte del club, Toscano si trova con sette calciatori fuori gioco. Una serie infinita, estenuante, che tra Covid e problemi fisici, è iniziata già prima del campionato. Ad agosto infatti, la positività al virus di Gabriel Charpentier è stata seguita dallo stiramento di Rigoberto Rivas, poco prima dell’amichevole di Benevento. Neanche il tempo di cominciare la stagione, ed ecco altri due ko: prima Gabriele Rolando, costretto a dare forfait durante il riscaldamento di Reggina-Pescara, e qualche giorno dopo Alessandro Plizzari, anch’esso positivo al Covid durante il ritiro dell’Under 21. Da lì a breve, il quinto infortunio della serie, con Nikola Vasic che ha cominciato a fare i conti con un’infiammazione al ginocchio.

Alla vigilia della trasferta contro il Pordenone invece, nell’infermeria ci è entrato per la prima volta Jeremy Menez, seguito qualche giorno più tardi da Ricardo Faty, infortunatosi gravemente a Bologna, in Coppa Italia.

L’allarme rosso sembrava dovesse smettere di suonare a fine novembre, complice la nuova pausa per le nazionali, ed invece niente di tutto questo. Nuovo infortunio per Charpentier, nuovo infortunio per Rolando, nuovo infortunio per Menez (nel corso di Reggina-Pisa, stavolta si è trattato di un problema ben più grave rispetto a quello accusato ad ottobre).

La serie nera è proseguita con Marco Rossi, uscito dolorante dopo pochi minuti in Monza-Reggina. Questa settimana, ecco le new entry: Lorenzo Peli, Mario Situm e German Denis, tutti costretti ad alzare bandiera bianca alla vigilia del match del Bentegodi.

Il totale è di undici infortunati, tre dei quali (Rossi, Faty e Charpentier) quasi certamente torneranno nel 2021. Se non è record, poco ci manca…