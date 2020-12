Reggina, Delprato naufraga nella serata nera della difesa amaranto

Serata da dimenticare per la Reggina e per Enrico Delprato. Partita no degli amaranto, che vengono piegati dal Chievo e serata tutt’altro che positiva per il jolly tuttofare in prestito dall’Atalanta. Ci aveva abituato a ben altro il numero 24 amaranto, arrivato come promessa e impostosi come titolare nello scacchiere di Toscano, ma che contro l’attacco del Chievo è andato in enorme e continua difficoltà. Soffre tutti gli uomini di Aglietti, in particolar modo Garritano che non gli lascia tregua. Proprio il capitano del Chievo approfitta di una sua mancata chiusura per fornire l’assist del vantaggio gialloblu. Il suo primo tempo si conclude sottotono e con un’ammonizione rimediata negli ultimi istanti di gioco. In occasione del secondo gol del Chievo, accorcia in maniere molto frettolosa sul portatore di palla e lascia un buco in difesa, che Mogos sfrutta per far siglare a Margiotta la doppietta personale. Per tutto il match perde i duelli fisici e aerei con De Luca, vicino al gol almeno in due occasioni. Anche lui è atteso da una obbligatoria scossa.

Santo Nicolò